بالتعادل مع البوسنة.. كندا تخطف أول نقطة مونديالية

حصل منتخب كندا الأول لكرة القدم على أول نقطة في تاريخه ببطولة كأس العالم، عقب تعادله المثير 1ـ1 مع البوسنة والهرسك مساء الجمعة، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات للمونديال، الذي تحتضنه إلى جانب الولايات المتحدة والمكسيك.

وفي مدينة تورونتو الكندية، بادر منتخب البوسنة والهرسك بالتسجيل عن طريق جوفو لوكيتش في الدقيقة 21، قبل أن يحرز كايل لارين هدف التعادل للمنتخب الكندي في الدقيقة 78.

بتلك النتيجة، حصل منتخبا كندا والبوسنة على أول نقطة في مسيرتهما بالمجموعة، التي تضم أيضًا منتخبي قطر وسويسرا، اللذين يلتقيان مساء السبت في الجولة الأولى للمجموعة أيضًا.

ويلعب المنتخب الكندي لقاءه المقبل في كأس العالم مع نظيره القطري في الجولة الثانية للمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين منتخبي سويسرا والبوسنة والهرسك.

وكان منتخب كندا خسر جميع مبارياته الست الماضية التي لعبها في مشاركتيه السابقتين بكأس العالم عامي 1986 و2022 بالمكسيك وقطر على الترتيب.

ويعد هذا هو التعادل الأول لمنتخب البوسنة والهرسك، الذي يشارك للمرة الثانية في المونديال، بعد نسخة عام 2014 في البرازيل، علمًا بأنه حقق فوزًا وحيدًا، وتلقى خسارتين.

وعقب تسجيله هدفًا مساء الجمعة، رفع منتخب البوسنة رصيده التهديفي في المونديال إلى 5 أهداف، بينما استقبلت شباكه مثلها.

أما منتخب كندا، فقد أحرز هدفه الثالث خلال مشواره بكأس العالم، في حين استقبلت شباكه 13 هدفًا.

ويأمل كلا المنتخبين في اجتياز مرحلة المجموعات والتأهل للأدوار الإقصائية في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخهما.

يشار إلى أنه تم توزيع المنتخبات الـ48 المشاركة في المونديال على 12 مجموعة، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف للأدوار الإقصائية، إضافة لأفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.