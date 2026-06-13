بنفكيا يعيد سيلفا إلى البرتغال

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي، الجمعة، تعيين ماركو سيلفا، مدربًا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين مع خيار التمديد لعام آخر، خلفًا لجوزيه مورينيو الذي انتقل إلى ريال مدريد الإسباني.

ويتولى سيلفا المهمة الجديدة بعد خمسة مواسم مع فولهام الإنجليزي قاده فيها للعودة إلى الدوري الممتاز واحتل المركز 11 الموسم الماضي. أما بنفيكا فأنهى الموسم الماضي في المركز الثالث تحت قيادة البرتغالي مورينيو.

وكان سيلفا «48 عامًا»، مدربًا لسبورتينج لشبونة في موسم 2014-2015، وقاده للتتويج بكأس البرتغال، ثم درب أولمبياكوس اليوناني الموسم التالي، وفاز معه بالدوري المحلي.

وبعد أن أنهى مسيرته كلاعب كرة قدم مع بيلينينسيس، وأتلتيكو سي بي، وتروفينسي، وكامبومايورينسي، وريو آفي، وإس سي براغا «ب»، وإس سي سالغيروس، وأوديفيلاس، وإستوريل، في سن الثالثة والثلاثين، في نهاية موسم 2010-2011، بدأ سيلفا مشواره التدريبي مع لإستوريل وقاده إلى دوري الدرجة الأولى.

بعدها انتقل سيلفا إلى سبورتينج لشبونة 2014 وفاز بلقبه الثاني في مسيرته، والأول مع الفريق منذ ما يقرب من سبعة أعوام عندما توج بكأس البرتغال 2015.

وبعد 100 مباراة في الدوري البرتغالي، انتقل إلى اليونان، عبر بوابة أولمبياكوس وتُوّج معه بلقب الدوري 2016 بفارق 30 نقطة عن الوصيف.

وفي يناير 2017، بدأ المدرب مسيرته في الملاعب الإنجليزية مع هال سيتيثم واتفورد وإيفرتون، قبل أن يتولى دفة فولهام في 2021، وساهم بصعوده إلى الدوري الممتاز وضمان بقاءه خلال فترة توليه المسؤولية.