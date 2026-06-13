كلارك: إسكتلندا تحتاج إلى 15 ماكتوميناي

تعافى سكوت ماكتوميناي، لاعب وسط المنتخب الإسكتلندي الأول لكرة القدم، من وعكة صحية مفاجئة وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباراة الأولى أمام هايتي السبت ضمن منافسات المجموعة الثالثة بمونديال 2026.

وكان اللاعب تخلف عن العودة إلى مقر المنتخب في مدينة بوسطن بعد شعوره بوعكة صحية وواصل رحلته بمفرده مع طبيب الفريق، في إجراء احترازي بحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وتحتاج إسكتلندا إلى بداية جيدة في سعيها لتجاوز دور المجموعات في كأس العالم للمرة الأولى، إذ ستواجه لاحقًا المغرب والبرازيل، المصنفين سابعًا وسادسًا عالميًا تواليًا.

أكّد ستيف كلارك مدرب المنتخب جاهزية نجم نابولي الإيطالي للمباراة وقال في تصريحات صحافية الجمعة: «إنه في حالة ممتازة وجاهز للمشاركة».

وأنهى ماكتوميناي «29 عامًا» الموسم بتسجيله 14 هدفًا في مختلف المسابقات مع نابولي الذي حل وصيفًا في الدوري الإيطالي.

وأصبح أيقونة في إسكتلندا منذ هدفه الرائع بمقصية في الفوز الحاسم على الدنمارك 4-2 في نوفمبر الماضي، والذي ضمن لمنتخبه التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 1998.

لكن كلارك لا يريد تحميل اللاعب، المعروف بتعدد أدواره، ضغطًا كبيرًا قبل المباراة الافتتاحية في بوسطن. وقال :«أعتقد أن لديّ 26 نجمًا هنا. من غير العادل تحميل شخص واحد كل هذا العبء. لقد بنينا كل ما حققناه خلال الأعوام السبعة الماضية على المجموعة، على الفريق، وعلى مشاركة الجميع بأدوارهم في أوقات مختلفة».

وشارك ماكتوميناي في مراكز عدة مع المنتخب، لكن من المرجح أن يلعب كصانع ألعاب هجومي في كأس العالم.

وأضاف كلارك :«أحد المدربين وضعه كقلب دفاع قبل خمسة أعوام، لكن من الواضح أنه ليس كذلك».

وتابع :«منذ أن تقدم إلى الأمام، قدم أداء رائعًا معنا. نحن سعداء بقدراته وما يمكن أن يقدمه لنا، لكننا سنحتاج إلى 15 لاعبًا آخرين قادرين على تقديم الشيء نفسه إذا أردنا خوض بطولة ناجحة».