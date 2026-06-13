بسبب إبراهيموفيتش.. رانجينك يرفض عرض ميلان

رفض الألماني رالف رانجينك، مدرب المنتخب النمساوي الأول لكرة القدم، الانتقال إلى ميلان الإيطالي بعد نهاية منافسات كأس العالم 2026.

وذكرت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية أن رانجينك «67 عامًا» رفض العرض الإيطالي ليصبح المدير الرياضي، على الرغم من انتهاء عقده مع المنتخب النمساوي عقب المونديال، بعد أن سئم من تأخره في دفع المفاوضات بشكل أسرع والتردد في الاستجابة لشروطه.

وأقال ميلان، الذي فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، مدربه ماسيميليانو أليجري، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي والمدير الرياضي والمدير الفني.

وعلى الرغم من أن التقارير تشير إلى أن ميلان كان يجري محادثات مع رانجينك خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلا أن آخر التحديثات يوم الجمعة أشارت إلى الألماني سئم من انتظار قرار نهائي من النادي، وأنه من المرجح بشكل متزايد أن يرفض عرض الـ«روسونيري» بحسب موقع «فوتبول إيطاليا».

وأوضح الموقع أن ميلان عقد عدة اجتماعات مع رانجنيك، الذي أوضح أنه يريد السيطرة الكاملة على القطاع الرياضي في ميلان ، مع القدرة على جلب طاقمه الخاص، وخاصة في قسم الكشافة.

لكن بحسب العديد من وسائل الإعلام الإيطالية فإن مالك نادي ميلان جيري كاردينالي ومستشاره زلاتان إبراهيموفيتش لم يتفقا بعد على تلك الشروط، وهو وما جعل رانجنيك يشعر بالإحباط.

من جهته أشار موقع «ميلان ريبورتس» إلى صعوبة تعايش رانجينك مع النجم السويدي السابق إبراهيموفيتش، الذي تسبب بوضوح في توترات ومواقف غير سارة مع المدرب أليجري خلال الموسم الماضي، وهو ما دفع الألماني لطلب تضمين بنود في الاتفاقية لمنع حدوث مثل هذه المشاكل، لكن ذلك لم يحدث.

وفي معسكر المنتخب النمساوي في سانتا باربرا، يسود شعور كبير بالاطمئنان بشأن مستقبل المدرب، حيث يثق الاتحاد المحلي للعبه بقدرته على الاحتفاظ به بعد انتهاء المنافسة.

وأكد الرئيس جوزيف برول مجددًا على الثقة المتبادلة بين الطرفين، مشددًا على قوة المشروع والتواصل مع المدرب، بحسب الموقع الإيطالي.

ويبدأ المنتخب النمساوي مشواره في كأس العالم يوم الثلاثاء بمواجهة الأردن، ضمن المجموعة العاشرة، التي تضم الأرجنتين، حاملة اللقب، ‌والجزائر.