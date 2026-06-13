وهبي: لا نخاف البرازيل.. حكيمي: الاحتمالات متساوية

أكد محمد وهبي، مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، أن لاعبي أسود الأطلس «جاهزون وواثقون» قبل المواجهة «المرموقة» ضد البرازيل في نيوجيرسي، السبت، في مستهل مشوارهم بنهائيات كأس العالم 2026.

وقال وهبي في مؤتمر صحافي على ملعب ميتلايف في إيست راذرفورد «نيوجيرسي» الذي سيستضيف المواجهة: «الأجواء إيجابية، والحالة المعنوية ممتازة، وسنلعب بالجودة والثقة ذاتها التي عهدناها ولدينا ثقة كبيرة بما نفعله، وبما نعرف فعله وأظهرنا ذلك في مباراة النرويج التجريبية الأحد الماضي».

وأضاف: «اللاعبون هادئون وواثقون في قدراتهم وسيقدمون أفضل ما لديهم، والجميع يعرف المنتخب البرازيلي جيدًا ولا يمكنني إضافة شيء عن شغفها ورغبتها في الفوز بهذه الكأس، بالنسبة لنا هذه مواجهة مرموقة ولا يجب الخوف من البرازيل بل يتعين علينا احترامها لأنها تستحق الاحترام».

وأردف المدرب المتوج بلقب مونديال 2025 تحت 20 عامًا مع منتخب بلاده: «لدينا قيمنا ومبادئنا وأسلوب لعبنا الذي لن نغيره على الرغم من مواجهتنا منتخبًا كبيرًا في شخص البرازيل، نحن بحالة جيدة، والهدف هو أن نتحسن بعد كل مباراة».

وتابع: «المنتخب البرازيلي يملك لاعبين ذوي جودة عالية على المستوى الفردي، لكنه يملك مجموعة متماسكة أضاف لها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الكثير من التنظيم»، مشيدًا بمدرب ريال مدريد الإسباني السابق الذي قال إنه يعرف أسراره وقرأ جميع كتبه، قبل أن يضيف مبتسمًا: «ربما يمنحني ذلك أفضلية».

وأوضح وهبي أن غياب عبد الصمد الزلزولي ونايف أكرد بسبب الإصابة لن يجبره على تغيير أي شيء سوى في أسلوب اللعب أو نظامه.

من جهته، شدد القائد أشرف حكيمي على عراقة منتخب البرازيل: «أعتقد أن الجميع يعرف البرازيل وجودة اللعب لديها ونجومها من الطراز الرفيع كفينيسيوس ورافينيا ولكن نحن مستعدون، وأنا شخصيًا جاهز وأتمنى تقديم مباراة كبيرة».

وأضاف القائد الثاني لباريس سان جيرمان الفرنسي، المتوج للتو باللقب الثاني تواليًا في مسابقة دوري أبطال أوروبا: «لا يوجد مرشح أوفر حظًا في هذه المباراة، وفي بطولة كهذه، الاحتمالات متساوية بنسبة 50-50».

وتابع: «المواجهة ستحسم بتفاصيل صغيرة، ويجب أن نستغل كل الفرص التي ستتاح أمامنا وترجمتها إلى أهداف وسندافع بشكل جيد».

وأردف قائلًا: «نحن أيضًا لدينا جودتنا ويطلق علينا اسم برازيل إفريقيا، ونعرف جودتنا وقوتنا ومع الثقة ودعم المغاربة سنقدم أداء جيدًا خلال هذه الكأس وذلك ابتداءً من السبت، ونحن مركزون على المباراة، وبعد ذلك سنرى المباريات التالية لتحسين أدائنا».

وعن احتمال مواجهة زميله القائد الأول في سان جيرمان المدافع ماركينيوس، أكد حكيمي أن الأمر أثار الكثير من الضحك بينهما في باريس، قبل أن يوضح: «لكننا لم نتحدث هنا في نيوجيرسي لأن كل واحد منا يركّز على منتخبه. في الملعب، يريد كل منا الفوز، ولينتصر الأفضل».

وعن ارتفاع درجات الحرارة في نيوجيرسي، قال حكيمي: «نحن معتادون عليها، نحن أفارقة والمغرب يعرف درجات حرارة مماثلة والمدرب والجهاز الفني قدموا جهدًا بهذا الخصوص، ونحن مستعدون لخوض مباراة في أفضل الظروف الممكنة».