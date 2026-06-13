أمريكا تنشد البداية المثالية أمام الباراجواي

يتطلع المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم إلى تحقيق بداية مثالية في كأس العالم 2026، عندما يواجه نظيره الباراجواياني، الجمعة، على ملعب «سو فاي ستاديوم» في لوس أنجليس، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

ويدخل المنتخب الأمريكي، الذي يشارك في نهائيات كأس العالم للمرة الثانية عشرة في تاريخه، البطولة بطموحات الذهاب بعيدًا على أرضه وبين جماهيره، بعدما نجح في تجاوز دور المجموعات خلال ثلاث مشاركاته الأخيرة أعوام 2010 و2014 و2022.

وتأمل الولايات المتحدة في تكرار إنجاز نسخة 1994، عندما بلغت الدور ثمن النهائي في النسخة التي استضافتها، مستندة إلى سجل إيجابي في دور المجموعات، إذ لم تتعرض سوى لخسارة واحدة في آخر تسع مباريات خاضتها خلال هذا الدور، جاءت أمام ألمانيا التي توجت لاحقًا بلقب مونديال 2014.

لكن مهمة رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لن تكون سهلة، في ظل تذبذب النتائج خلال العام الجاري، بعدما خسر المنتخب الأمريكي ثلاثًا من آخر أربع مباريات خاضها في 2026 مقابل انتصار وحيد.

في المقابل، تعود الباراجواي إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة 2010، والتاسعة في تاريخها، بعدما قدمت مشوارًا قويًا في تصفيات أمريكا الجنوبية، أنهته متساوية في عدد النقاط مع كولومبيا وأوروجواي والبرازيل.

ورغم صلابتها الدفاعية، عانت الباراجواي هجوميًا خلال التصفيات، إذ بلغ معدل تسجيلها 0.78 هدف في المباراة الواحدة، وهو الأضعف بين جميع المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتحمل المواجهة طابعًا تاريخيًا، إذ تعد الأولى بين المنتخبين في كأس العالم منذ لقائهما في النسخة الافتتاحية عام 1930، عندما سجل الأمريكي بيرت باتينود أول ثلاثية في تاريخ البطولة، وقاد منتخب بلاده إلى الفوز بثلاثية نظيفة.