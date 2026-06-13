بطولة كوينز.. إيفا تطير إلى نصف النهائي

حققت اللاعبة الأمريكية الصاعدة إيفا يوفيتش أول ​فوز لها في مسيرتها المهنية على لاعبة من بين الخمس الأوليات في التصنيف العالمي، بعد أن تغلبت على مواطنتها أماندا أنيسيموفا لتصل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كوينز للتنس الجمعة.

وقدمت اللاعبة صاحبة الـ 18 عامًا أداء جريئًا على الملعب العشبي الزلق لتتغلب على المصنفة الثانية بنتيجة 6-2 و3-6 و6-3.

كما خرجت المصنفة الأولى في البطولة والثانية عالميًا إيلينا ريباكينا من البطولة بعد خسارتها 7-5 و2-6 و6-4 أمام البريطانية كاتي بولتر التي شاركت ببطاقة دعوة.

وكانت كل من ريباكينا وبولتر تلعبان مباراتيهما الثانية في اليوم، حيث ‌سعى المنظمون إلى ‌تعويض ما فاتهم بعد أن أدى هطول الأمطار إلى ​إلغاء ‌جدول ⁠المباريات بأكمله ⁠الخميس الماضي.

ولم تضرب ريباكينا، بطلة ويمبلدون السابقة، أي كرة طوال الأسبوع بعد حصولها على إعفاء من خوض الدور الأول.

كما كان يوم فيكيتش، المصنفة 76 عالميًا حافلًا، حيث فازت أولًا على التشيكية ماري بوزكوفا ‌7-6 و6-3، ثم عادت لتفوز على تشيكية أخرى، وهي المصنفة الأولى عالميًا سابقًا كارولينا بليسكوفا 6-4 و4-6 و6-3.

وتواجه يوفيتش إما البريطانية إيما ⁠رادوكانو، التي فازت ⁠على الرومانية سورانا كريستيا المصنفة السابعة بنتيجة 6-4 و6-2، أو الأوزبكية كاميلا راخيموفا التي تغلبت على البريطانية هارييت دارت الحاصلة على بطاقة دعوة.

وتم تأجيل مباراة رادوكانو ضد راخيموفا إلى السبت بعد حلول الظلام في يوم ماراثوني بملعب لندن.