مارش: سيطرنا على المباراة وتعادلنا

طالب الأمريكي جيسي مارش، مدرب منتخب كندا الأول لكرة القدم، لاعبيه بمزيد من الحماس، عقب تعادل فريقه مع منتخب البوسنة والهرسك في مستهل مباريات الفريقين بكأس العالم، مشيرًا إلى أن الأمر المهم هو أن الأمور لا تزال في حوزة فريقه من أجل الصعود للأدوار الإقصائية.

وحصل منتخب كندا على أول نقطة في تاريخه بكأس العالم، عقب تعادله المثير 1-1 مع منتخب البوسنة والهرسك مساء الجمعة، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات للمونديال، الذي يلعب في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وكشف مارش بعد المباراة عن حديثه مع لاعبيه خلال فترة الراحة لشرب الماء في الشوط الثاني، حيث قال: «شعرنا أننا كنا مسيطرين على المباراة. كنا نضغط بقوة، ثم دخل البدلاء وأحدثوا فرقًا كبيرًا».

وأضاف المدرب الأمريكي: «أنا محبط من الشوط الأول. شعرت أننا كنا مترددين، ولم نلعب بالقوة التي كنت أتمناها. يتعين علينا أن نجد طريقة للعب بحماس شديد وأن نكون خصمًا عنيدًا. تحدثنا عن ذلك بعد المباراة».

وأوضح في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «في الشوط الثاني، منذ لحظة دخولنا أرض الملعب، كان الوضع مختلفًا. قلت لهم إن علينا استيعاب هذه الدروس، ويجب علينا التعلم منها بسرعة».

وشدد مدرب المنتخب الكندي: «لا يزال كل شيء في سيطرتنا، وهذا عامل مهم للبقاء في المجموعة. ينبغي علينا أن نتأكد من أن أداءنا القادم يعكس ما تعلمناه اليوم».