لارين: سجلت.. وعلمتهم من أكون

أكد كايل لارين، لاعب منتخب كندا الأول لكرة القدم، أن تسجيله هدف التعادل لفريقه أمام البوسنة كان أمرًا مميزًا، مشددًا على أنه يتطلع للعب أساسيًا في كل مباراة.

وحصل منتخب كندا على أول نقطة في تاريخه بكأس العالم، عقب تعادله المثير 1-1 مع منتخب البوسنة والهرسك مساء الجمعة، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات للمونديال، الذي يلعب في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال لارين الذي سجل 31 هدفًا في 91 مباراة دولية: «لقد كان الأمر مميزًا. كنت مستعدًا للدخول والتسجيل، لمساعدة الفريق والجماهير في الملعب على العودة إلى اللقاء».

وأضاف في تصريحات صحافية عقب اللقاء: «أتيحت لنا فرص كثيرة. قلت إن الأهداف ستأتي، قلت ذلك من قبل».

وكان لارين ضمن البدلاء أمام البوسنة، حيث فضل الأمريكي جيسي مارش، مدرب منتخب كندا، إشراك جوناثان ديفيد وتاني أولواسيي في خط الهجوم، لكن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، والذي يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي كندا عبر التاريخ، دخل بديلًا في الشوط الثاني وقاد أصحاب الأرض للتعادل.

وشدد لارين: «أريد أن ألعب كل مباراة. لقد بذلت جهدًا كبيرًا مع فريقي لألعب كل لقاء، لكن في بعض الأحيان لا يكون الأمر بيدك».

واستدرك اللاعب الكندي قائلًا: «لكنني أتحكم في قراري عندما أدخل المباراة، وقد تمكنت من إثبات ذلك اليوم».

ويتطلع منتخب كندا الآن لمواجهته المرتقبة مع قطر في فانكوفر يوم 19 يونيو الجاري، بينما ستلتقي البوسنة مع سويسرا في اليوم نفسه بالجولة الثانية للمجموعة.