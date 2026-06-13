دي أراسكايتا وأراوخو خارج مواجهة الصقور

تتجه التوقعات إلى غياب الأوروجوياني جيورجيان دي أراسكايتا، لاعب وسط فريق فلامنجو البرازيلي الأول لكرة القدم، وزميله رونالد أراوخو، قلب دفاع برشلونة الإسباني، عن مواجهة منتخب بلادهما مع نظيره السعودي، فجر الثلاثاء المقبل، لحساب الجولة الأولى من ثامن مجموعات كأس العالم 2026.

ولا يزال اللاعبان في طور التأهيل من الإصابة التي يعانيان منها حسب خورخي جيوردانو، مدير المنتخبات الأوروجويانية.

وفي تصريحات أوردها موقع إذاعة «إل إسبكتادور» الأوروجويانية، الجمعة، قال جيوردانو: «تتم متابعة حالة رونالد وجيورجيان يوميًا. لا أستطيع الجزم بعدم مشاركتهما في المباريات الثلاث الأولى. هما يتابعان عملية تعافيهما».

ووفقًا لشبكة «TUDN» الإخبارية الناطقة بالإسبانية فإن الهدف هو عودتهما للمشاركة في المباراة الثالثة من دور المجموعات في جوادالاخارا ضد المنتخب الإسباني.

وأفادت الشبكة ذاتها بأن الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، مدرب أوروجواي، سيعقد مؤتمرًا صحافيًا السبت بحضور لاعبين لم يتم الإعلان عنهما بعد.

وبعد ظهر الأحد بتوقيت أمريكا، سينطلق منتخب «السيليستي» في رحلته إلى ميامي لمواجهة «الأخضر».