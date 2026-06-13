نوريس الأسرع في تجارب برشلونة

سجل لاندو نوريس، سائق مكلارين حامل لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، أسرع ​زمن في التجارب الحرة لجائزة برشلونة كاتالونيا الكبرى، الجمعة، بينما قدم جورج راسل، سائق مرسيدس، أداءً قويًا بعدما خرج خالي الوفاض من آخر سباقين.

وكان راسل الأسرع في التجارب الحرة الأولى التي جرت في أجواء حارة ومشمسة، لكن نوريس، الذي غاب عنها، كان أسرع بمقدار 0.009 ثانية في التجارب ‌الحرة الثانية، محققًا ‌أفضل لفة في اليوم ​بزمن ‌قدره ⁠دقيقة واحدة ​و15.426 ثانية. واحتل ⁠أوسكار بياستري، سائق مكلارين والفائز بالسباق العام الماضي، المركز الثالث، بينما احتل شارل لوكلير، سائق فيراري، المركز الرابع.

وجاء كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس ومتصدر الترتيب العام، في المركز الخامس بعدما غاب عن التجارب الحرة الأولى ليمنح فريقه الفرصة للسائق الاحتياطي فريدريك فيستي.

ويأمل أنتونيلي صاحب الـ19 ⁠عامًا في تحقيق فوزه السادس تواليًا الموسم الجاري.

واحتل ماكس فرستابن، ‌سائق رد بول وبطل العالم ​أربع مرات، المركز السادس، بينما ‌احتل أرفيد ليندبلاد سائق ريسنج بولز المركز ‌السابع، وجابرييل بورتوليتو سائق أودي المركز الثامن.

وجاء لويس هاميلتون سائق فيراري، أقرب منافسي أنتونيلي في الترتيب العام بفارق 66 نقطة، المركز التاسع.