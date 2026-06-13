باراباريز: كنا محظوظين.. والنقطة جيدة

أبدى البوسني سيرجي باراباريز، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، رضاه عن تعادل فريقه 1-1 مع كندا، مساء الجمعة، في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم، الجارية حاليًا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وصرح بارباريز، لمحطة «سبورت إتش آر تي» الرياضية عقب المباراة: «يجب أن نكون واقعيين، فقد أتيحت لنا فرص جيدة، وكنا محظوظين أيضًا».

وأضاف مدرب البوسنة والهرسك: «النتيجة تبدو مرضية بالنسبة لنا، لكن لم يحن الوقت بعد لحساب عدد النقاط اللازمة للتأهل إلى الأدوار الإقصائية في البطولة».

ويلعب المنتخب الكندي لقاءه المقبل في كأس العالم مع نظيره القطري بالجولة الثانية للمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين منتخبي سويسرا والبوسنة والهرسك.

ويعد هذا هو التعادل الأول لمنتخب البوسنة والهرسك، الذي يشارك للمرة الثانية في المونديال، بعد نسخة عام 2014 في البرازيل، علمًا بأنه حقق فوزًا وحيدًا، وتلقى خسارتين.

ويأمل المنتخبان البوسني والكندي في اجتياز مرحلة المجموعات والتأهل للأدوار الإقصائية في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخهما.

يشار إلى أنه تم توزيع المنتخبات الـ48 المشاركة في المونديال على 12 مجموعة، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف للأدوار الإقصائية، إضافة لأفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.