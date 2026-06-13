الحربي: أوروجواي قوي وصعب.. والسنغال أفادتنا

كشف متعب الحربي، مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن استعداد اللاعبين لمواجهة أوروجواي، فجر الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من ثامن مجموعات كأس العالم، مبديًا تطلعه لتحقيق الفوز على منافس وصفه بـ«القوي».

وفي تصريحات إعلامية بحضور «الرياضية» قبيل انطلاق الحصة التدريبية للأخضر، فجر السبت، في أوستن، قال الحربي: «كلنا مستعدون لضربة البداية. الجميع مركّز في التمارين ويطبِّق تعليمات المدرب دونيس».

وأضاف: «أوروجواي منتخب قوي ومن أفضل منتخبات أمريكا الجنوبية، ونحاول التطور ونؤدي ما علينا، وفالنا الفوز».

وتابع: «استعددنا من خلال المباريات التجريبية الأخيرة. واجهنا منتخب السنغال القوي، واستفدنا من اللقاء، ونواصل تحضير أنفسنا للبطولة».

وثمّن المدافع أساليب الاستشفاء الحديثة التي يخضع لها اللاعبون في معسكر أمريكا، مؤكدًا: «هذه الأجهزة تساعدنا كثيرًا خاصة في مواجهة الرطوبة والأجواء المناخية الحارة».

ويستهل «الصقور» المشوار بمواجهة أوروجواي، ثم إسبانيا، قبل ختام المجموعة بلقاء الرأس الأخضر.