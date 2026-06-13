أنشيلوتي: الخوف يجنبنا مفاجآت المغرب

فاز الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم، بكل شيء تقريبًا مع الأندية في أوروبا،، لكن مدرب «السيلساو» قال إنه لا يزال يشعر بنفس الإثارة القديمة التي ترافق الخوف قبل انطلاق كأس العالم، وهو سعيد إلى حد ما بهذا الشعور.

وفي حديثه خلال المؤتمر الصحافي، الجمعة قبل المباراة الافتتاحية للبرازيل ضد ‌المغرب في ساعة ‌مبكرة، الأحد، قال أنشيلوتي ​إن ‌التوتر ⁠ليس ضعفًا بل ​جرس ⁠إنذار مفيد، خاصة ضد فريق أحدث ضجة في كأس العالم الماضية بإقصاء إسبانيا والبرتغال قبل أن يخسر أمام فرنسا قبل النهائي.

وأضاف أنشيلوتي: «الخوف جزء مهم من الحياة. إذا لم تكن خائفًا وتمت مفاجأتك، فقد ترى أسدًا وتظن أنه قطة، والخوف يمكن أن ينقذ حياتك، من الجيد دائمًا أن ⁠تكون يقظًا ومركزًا حتى يلعب فريقك مباراة رائعة ولا ‌يُفاجأ».

وقال الإيطالي المدرب الذي ‌كان هادئًا كالعادة، إن ‌البرازيل يجب أن تكون حاسمة من البداية في مواجهة أحد ‌أقوى الفرق الإفريقية، وتابع: «أنا متفائل بطبيعتي وأنا واثق جدًا. نحن مستعدون جيدًا لخوض مباراة رائعة وتقديم أداء رائع في كأس العالم».

وأردف مدرب المنتخب البرازيلي: «علينا تقديم أداء متكامل من جميع النواحي. في كرة القدم الحديثة، لا توجد فرق ‌صغيرة، المغرب أحد أفضل الفرق في إفريقيا».

وبالنسبة لأنشيلوتي، يُعد هذا فصلًا جديدًا بعد مسيرة ⁠رائعة مع الأندية ⁠الأوروبية، إذ أصبح أول مدرب يفوز بالألقاب في البطولات المحلية الأوروبية الخمس الكبرى في القارة، وحقق رقمًا قياسيًا بفوزه بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا كمدرب، إضافة إلى اللقبين اللذين فاز بهما مع ميلان كلاعب.

والآن يحاول قيادة البرازيل نحو لقبها السادس لكأس العالم الذي طال انتظاره، وهي مهمة وصفها بأنها شرف وعبء في آن واحد.

وقال: «إنها تجربة جديدة، لكنها بالتأكيد تجربة خاصة. إنها تعني تحمل المسؤولية والفخر في تمثيل موطن كرة القدم، المنتخب الأكثر نجاحًا في العالم. أمران: المسؤولية والشرف».

واختتم أنشيلوتي: «أريد أن ​أستمتع بهذه اللحظة بفرح ​وسعادة لأنها لحظة رائعة في مسيرتي. أشعر بحالة رائعة.. أتمنى أن أتمكن من تقديم العمل المطلوب لمساعدة هذا الفريق على النجاح».