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أمريكا تستقبل المونديال

2026.06.13 | 03:21 am
احتفل ملعب صوفي في لوس أنجليس بافتتاح مباريات كأس العالم 2026 في الأراضي الأمريكية قبل مواجهة المنتخب الأول لكرة القدم ونظيره الباراجواي صباح السبت (وكالات)