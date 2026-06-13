أمريكا تستقبل المونديال

احتفل ملعب صوفي في لوس أنجليس بافتتاح مباريات كأس العالم 2026 في الأراضي الأمريكية قبل مواجهة المنتخب الأول لكرة القدم ونظيره الباراجواي صباح السبت (وكالات)