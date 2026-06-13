برشلونة يهدد بيريز بحكاية الألقاب السبعة

تقدم نادي برشلونة الإسباني بطلب المصالحة الإلزامي إلى فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، قبل رفع دعوى جنائية ضده بتهمة التشهير بموجب المادة 205 من قانون العقوبات، بعد التصريحات التي أدلى بها في مؤتمر صحافي في 12 مايو الماضي، وفي مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام اليوم التالي.

وأوضح برشلونة في بيان نشره على موقعه الرسمي الجمعة أنه قدم الطلب كإجراء تمهيدي قبل رفع دعوى قضائية بتهمة التشهير. ويطالب النادي الكاتالوني بيريز بسحب تصريحاته بشأن قضية نيجريرا الجارية، مؤكدًا أن تلك التصريحات كاذبة وتضر بسمعة برشلونة، الذي احتفظ بلقب الدوري الموسم الماضي.

وينبع الخلاف بين الناديين إلى تصريحات أدلى بها بيريز في مايو، عندما ناقش فترة ولايته في النادي وأشار إلى أن مدريد كان بإمكانه الفوز بألقاب دوري أكثر بكثير في ظل ظروف مختلفة.

وقال بيريز أنه على الرغم من فوزه بسبعة ألقاب في الدوري الإسباني خلال فترة رئاسته، إلا أن المجموع كان من الممكن أن يكون 14 لقبًا لأن الألقاب السبعة الأخرى كانت في الواقع «مسروقة».

وقد فُسِّرت هذه التصريحات على نطاق واسع على أنها إشارة إلى قضية نيجريرا والادعاءات المحيطة بدفع برشلونة أموالًا لنائب رئيس اللجنة الفنية للحكام السابق في إسبانيا، خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا.

وأبدى برشلونة في البداية حذرًا في رده، حيث أشار نائب الرئيس رافا يوستي إلى أن النادي سيراجع تصريحات بيريز قبل البت في مدى ملاءمة اتخاذ إجراءات قانونية. وبعد مزيد من المناقشات الداخلية والمشاورات القانونية، اتخذ النادي الآن إجراءً قانونيًا رسميًا. ولم يكترث بيريز بتلك التهديدات وقال إنه جاهز لأي محاكمة.