مينيه: هايتي لن تكون ضيف شرف

أكد سيباستيان مينيه، مدرب المنتخب الهايتي الأول لكرة القدم، أن مشاركتهم في كأس العالم لن تكون كضيوف شرف، وسيسعون لتحقيق أول فوز له في البطولة على الإطلاق، وهو ما قد يساعده في بلوغ الدور التالي.

وعلى الرغم من تفاؤل مينيه، لا يزال المنتخب، الذي يشارك للمرة الثانية بعد 1974، خارج ترشيحات المجموعة الثالثة، حيث يستعد لمواجهة إسكتلندا في بوسطن فجر الأحد قبل أن يلتقي البرازيل، الفائزة باللقب خمس مرات، والمغرب، الذي وصل إلى نصف نهائي 2022.

وبالنسبة لمينيه، كل ما يحتاجه لاعبوه هو تسجيل أهداف أكثر من منافسيهم. وقال في مؤتمر صحافي الجمعة: «آمل أن نكون إحدى مفاجآت البطولة».

وأضاف: «أرى أن كرة القدم هي لعبة، وفي النهاية هناك خاسر وفائز. إذا أردنا الفوز بالمباريات، علينا تسجيل الأهداف بغض النظر عمن نواجه».

ويخوض منتخب هايتي أول مشاركة له في كأس العالم منذ 1974، حيث خسر جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات. كما يدخل البطولة بوصفه ثاني أقل الفرق تصنيفًا، متقدمًا فقط على نيوزيلندا.

وقال مينيه: «كان عام 1974 هو أول هدف لنا على الإطلاق، لكن ذلك كان قبل 52 عامًا. واليوم، الأمر مختلف تمامًا. الآن نحتاج إلى التسجيل مرة أخرى للتأهل إلى الدور التالي».

وأضاف: «بالنظر إلى منافسينا في المجموعة، علينا أن نرفع مستوى أدائنا.. إذا أردنا أن نصنع التاريخ، ونحقق أول فوز لنا على الإطلاق ونحصل على فرصة للتأهل، علينا أن نهز الشباك بغض النظر عن المنافس».

وقال مينيه: «ربما لا يحظى لاعبي بشهرة كبيرة، لكنني أقول إن ما يهم هو الأثر الذي تتركه.. نأمل أن نتمكن بحلول نهاية البطولة من ترك بصمتنا في هذه المنافسات».