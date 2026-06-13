المونديال.. بوباديلا يوقّع على الهدف العكسي الـ 55

شهدت مباراة المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم والباراجواي أول هدفٍ عكسي في النسخة الجارية من كأس العالم 2026 في المكسيك وكندا والولايات المتحدة.

وأحرز داميان بوباديلا، لاعب منتخب الباراجواي، هدفًا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده لمصلحة الولايات المتحدة في الدقيقة 7 من عمر اللقاء، فجر السبت بتوقيت الرياض العاصمة السعودية، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات.

وأرسل كريستيان بوليسيتش، لاعب أمريكا، تمريرةً من الجهة اليسرى إلى منتصف منطقة الجزاء، فحاول داميان تشتيت الكرة، لكنَّها دخلت مرماه بالخطأ.

وأصبح هذا الهدفُ العكسي الـ 55 الذي يتمُّ إحرازه في تاريخ كأس العالم منذ أن انطلقت البطولة في نسختها الأولى عام 1930 في الأوروجواي، والأول في المونديال منذ هدف الأرجنتيني إنزو فرنانديز في مرمى فريقه خلال فوز "راقصي التانجو" 2ـ1 على أستراليا في دور الـ 16 لنسخة البطولة عام 2022 في قطر.

كذلك يُعدُّ هذا الهدفُ العكسي الثاني الذي تُحرزه باراجواي في كأس العالم، إذ سبق أن سجل كارلوس جامارا هدفًا بالخطأ في مرماه خلال الخسارة 0ـ1 أمام إنجلترا ضمن مرحلة المجموعات في نسخة المونديال عام 2006 في ألمانيا.