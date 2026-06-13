الأخضر يغلق «كيو 2» قبل الرحيل إلى ميامي

يُغلِق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حصته التدريبية، فجر الأحد، على ملعب «كيو 2» في مدينة أوستن الأمريكية من أجل منح مدربه اليوناني جورجيوس دونيس فرصة تطبيق أفكاره التكتيكية لمواجهة الأوروجواي بعيدًا عن أنظار الإعلام والجماهير.

وبهذه الحصة سيختتم الأخضر تدريباته في أوستن قبل المغادرة مباشرةً إلى ميامي جاردنز في ولاية فلوريدا، تأهبًا لخوض المباراة التي يحتضنها ملعب هارد روك، فجر الثلاثاء، لحساب الجولة الأولى من ثامن مجموعات كأس العالم 2026.

وأدَّى الفريق، فجر السبت، حصةً تدريبيةً أخرى، فُتِحَ ربعُ الساعة الأول منها أمام الجمهور ووسائل الإعلام، على غرار ما جرى خلال اليومين الماضيين.

وبدأت بتمارين الإحماء، ثم تدريبات الاستحواذ على الكرة، وبعدها طبَّق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية، تلتها مناورةٌ فنيةٌ على ثلث مساحة الملعب، فيما اختُتمت الحصة بفقرةٍ للكرات الثابتة.

وتضمُّ المجموعة أيضًا منتخبَي إسبانيا والرأس الأخضر اللذين سيتواجهان، مساء الإثنين، قبل لقاء الأخضر والأوروجواي بست ساعاتٍ.

وسيلتقي المنتخب السعودي إسبانيا ضمن الجولة الثانية، قبل ختام مشواره في المجموعة بمواجهة الرأس الأخضر.