الخيبري: جاهزون.. ودونيس يعرف كل اللاعبين

أكد عبد الله الخيبري، لاعب وسط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أن المدرب اليوناني جورجيوس دونيس يعرف مهامَّ ووظائفَ كل لاعبٍ في الأخضر على الرغم من الفترة القصيرة له على رأس الجهاز الفني.

وقال الخيبري للصحافيين، السبت، قبل الحصة التدريبية على ملعب "كيو 2" في أوستن، استعدادًا للمباراة الافتتاحية أمام الأوروجواي، الإثنين: "استطاع دونيس أن يندمج مع المجموعة بشكلٍ سريعٍ. هو عمل فترةً طويلةً في دوري روشن، ويعرف اللاعب السعودي، وهذا الأمر، قد يكون، اختصرَ الوقتَ عليه قليلًا".

وأضاف اللاعب، البالغ 29 عامًا: "دونيس يعرف مهامَّ ووظائفَ كل لاعبٍ، وجميع اللاعبين جاهزون وحاضرون، وقد تمكَّنا من التأقلم سريعًا قبل المشاركة المونديالية".

وعن الاختلاف في الفلسفة بين طريقة عمل اليوناني، الذي عُيِّن 23 أبريل الماضي، والفرنسي هيرفي رينارد، المدرب السابق، أجاب الخيبري: "لكل مدربٍ فلسفةٌ وطريقةٌ مختلفةٌ في اللعب. نحن حاليًّا نُركِّز على عملنا مع دونيس ورينارد لم يُقصِّر. تركيزنا الآن ينصبُّ على المرحلة الجارية".

ووصف اللاعب الأجواء في معسكر الأخضر بالجيدة، مشيرًا إلى أن الجميع يشعر بالمسؤولية.