أمام باراجواي.. أمريكا تبدأ المشوار العالمي برباعية

افتتح المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم مشواره في كأس العالم 2026 بانتصارٍ كبيرٍ على باراجواي 4ـ1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب «سو فاي ستاديوم» في لوس أنجليس، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة، فجر السبت.

وقاد فولارين بالوجون منتخب بلاده إلى الانتصار بتسجيله ثنائيةً في اللقاء.

وبعد سبع ‌دقائق من البداية، ‌أدَّى ⁠تبادلٌ سريعٌ للكرة ⁠بين وستون ماكيني وكريستيان بوليسيتش إلى اختراق دفاع المنافس، وانتهى الأمر بتسجيل داميان بوباديلا، لاعب خط وسط باراجواي، هدفًا بالخطأ في ⁠مرماه.

وضاعف بالوجون، البالغ 24 عامًا، النتيجة ‌في ‌الدقيقة 31، وأضاف المهاجم هدفه الثاني والثالث لأمريكا قبل نهاية الشوط الأول مباشرةً بتسديدةٍ رائعةٍ ‌في أعلى الزاوية اليسرى.



وقلَّص ماوريسيو النتيجة لباراجواي بتسجيل هدفٍ في ⁠الدقيقة ⁠73 بعد تمريرةٍ من خوليو إنسيسو، لكنَّ جيوفاني رينا حسم فوز بلاده في الوقت المحتسب بدل الضائع بإحراز الهدف الرابع عبر تسديدةٍ بوجه القدم الخارجي.

ويواجه المنتخب الأمريكي نظيره الأسترالي، 19 يونيو الجاري، في سياتل، بينما تسافر باراجواي إلى سان فرانسيسكو لملاقاة تركيا.