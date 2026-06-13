سرقة المنتخب الإنجليزي.. والشرطة تحقق

أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن الشرطة تُحقِّق في عملية سرقةٍ لمعدات المنتخب الإنجليزي قبل وصوله إلى معسكره في كانساس سيتي، أكبر مدن ولاية ميزوري الأمريكية.

ووصل المنتخب الإنجليزي إلى ميزوري، ليجد نفسه أمام صداعٍ غير متوقَّعٍ، إذ تم الإبلاغ عن سرقة أحذيةٍ رياضيةٍ، وكراتٍ قبل التدريب في سووب سوكر فيلدج، السبت.

وذكر الاتحاد الإنجليزي لوكالة الأنباء البريطانية، أن الواقعة حدثت بالفعل، لكن لم يتم تقديم معلوماتٍ أكثر. وتولَّت الشرطة الأمر.

وقال قسم شرطة كانساس سيتي لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "نحن نحقق في عملية سرقةٍ محتملةٍ لمعداتٍ من سيارة المنتخب التي وصلت إلى كانساس سيتي، مع فقدان أدواتٍ هذا المساء، ولا يزال التحقيق مستمرًّا".

ويتدرَّب المنتخب الإنجليزي للمرة الأولى في سووب سوكر فيلدج، السبت.

ويستهلُّ لاعبو المدرب الألماني توماس توخيل مشوارهم في البطولة بمواجهة كرواتيا، الأربعاء، قبل استكمال منافسات المجموعة الـ 12 بملاقاة غانا، وبنما.