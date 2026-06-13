ألفارو: لن نستسلم.. والخسارة درس مؤلم

وصف الأرجنتيني جوستافو ألفارو، مدرب منتخب باراجواي الأول لكرة القدم، الخسارة أمام أمريكا 1ـ4 في المباراة التي جمعتهما على ملعب «سو فاي ستاديوم» في لوس أنجليس، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة، فجر السبت، بالدرس المؤلم.

وقال ألفارو في المؤتمر الصحافي: "عليك أن تضع العواطف جانبًا في كأس العالم. ما يهم هو اتخاذ ⁠القرار، والتركيز على التفاصيل. فوز أمريكا مستحقٌّ، ‌وواضحٌ تمامًا. لقد ‌تفوَّقت علينا تكتيكيًّا وفنيًّا وبدنيًّا".

وذكر المدرب، أن الهزيمة أظهرت الفجوة ‌التي يجب على باراجواي سدُّها إذا أرادت منافسة أفضل المنتخبات في العالم، وأضاف: "هناك مستوياتٌ لا يكفي فيها التنظيم الدفاعي، والعزيمة، والجهد. هناك أمورٌ لا يزال ‌علينا إدخالها إلى المنتخب، وفهم أنها أساسيةٌ إذا أردنا المضي قُدمًا في ⁠هذه ⁠البطولة".

وعلى الرغم من استقبال أربعة أهدافٍ إلا أن الأرجنتيني أصرَّ على أن التأهل من المجموعة لا يزال في متناول اليد، إذ إن "النقاط وليس فارق الأهداف، هي التي ستُحدِّد مصير باراجواي".

وتابع: "علينا التركيز على حصد النقاط التي نحتاج إليها للتأهل. كأس العالم بدأت اليوم، ولم تنتهِ بعد".

وتلعب باراجواي أمام تركيا في المباراة المقبلة، وتختتم مشوارها في دور المجموعات بمواجهة أستراليا.

وقال ألفارو: "طالما بقيت لدينا دقيقةٌ واحدةٌ، سنواصل القتال من أجل التأهل".