بوكيتينو: انتصرنا بالعمل الجماعي.. وأمامنا مشوار طويل

أكَّد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم، أن الانتصار الكبير على باراجواي 4ـ1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب «سو فاي ستاديوم» في لوس أنجليس، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة، فجر السبت، جاء بالعمل الجماعي من قِبل جميع اللاعبين.

وقال المدرب في المؤتمر الصحافي: "انتهجنا الأداء الجماعي، ولم نعتمد على جهود لاعبين أفرادٍ، كما تلقَّينا دعمًا كبيرًا من جماهيرنا داخل الملعب".

ونجح المنتخب الأمريكي في تسجيل أربعة أهدافٍ في مباراةٍ واحدةٍ للمرة الأولى في كأس العالم، وجاء اثنان منها عبر المهاجم فولارين بالوجون الذي أصبح أول لاعبٍ أمريكي يحرز هدفين في مباراةٍ منذ بطولة عام 1930.

وذكر المدرب أنهم "سعداء بالانتصار والحصول على النقاط الثلاث في بداية المشوار، لكن أمامنا مبارياتٌ قويةٌ، ويجب علينا التركيز فيها حتى نصل إلى الأدوار النهائية".

وأوضح بوكيتينو، أن تدرُّب اللاعبين معه طوال أسابيعَ قبل المونديال سمحت للجهاز الفني بالعمل معهم، والتعرُّف عليهم بدل اختيار عناصرَ قبل أي مواجهةٍ دوليةٍ بأيامٍ.

ويواجه المنتخب الأمريكي نظيره الأسترالي، 19 يونيو الجاري، في سياتل، ويختتم دور المجموعات أمام تركيا، 26 من الشهر ذاته.