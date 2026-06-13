القانون التحكيمي الجديد.. تيم أول المستفيدين

أصبح تيم ريم، مدافع المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم، أول لاعبٍ يستفيد من قاعدة "الخطأ في تحديد الهوية" الجديدة، التي طبَّقها الاتحاد الدولي للعبة في كأس العالم 2026.

وتسمح القاعدة الجديدة للحكم بالاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" لإلغاء البطاقات الصفراء، أو الحمراء التي تُمنح بالخطأ للاعبٍ غير مخالفٍ.

ومن المتوقَّع أن يُستَخدم هذا التعديل بشكلٍ أكبر خلال حالات الاشتباكات الجماعية عندما تكون رؤية الحكم محجوبةً.

وحصل ريم على بطاقةٍ صفراء بسبب خطأ على ميجيل ألميرون خلال المباراة التي فاز فيها المنتخب الأمريكي على باراجواي 4ـ1، فجر السبت، لكن، بعد مراجعة الفيديو، غيَّر الحكم الهولندي داني ماكيلي قراره، وأنذر ألميرون بسبب التمثيل.

وسيكون ريم مرتاحًا لهذا القرار، إذ كان سيضطر بخلاف ذلك إلى خوض ما تبقَّى من مبارياتٍ في دور المجموعات بحذرٍ شديدٍ لتجنُّب الحصول على بطاقةٍ صفراءَ ثانيةٍ، تؤدي إلى إيقافه مباراةً واحدةً.

وبعمر 38 عامًا، أصبح أكبر لاعبٍ في تاريخ المنتخب الأمريكي للرجال يشارك في بطولة كأس عالم.