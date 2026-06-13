حكام المونديال.. اجتماعات إلزامية و8 تذاكر مجانية

يخضع حكام كأس العالم 2026 إلى برنامج يومي متكامل يشمل الاجتماعات الفنية والتدريبات البدنية والترتيبات الأمنية والطبية والتقنية، إلى جانب نظام دقيق للتنقل والسكن بين المدن المستضيفة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» فندقًا بمدينة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية مقرًا رئيسًا لحكام المونديال، فيما تسكن المنتخبات المشاركة في فنادق منفصلة مجاورة.

ويتكفل «فيفا» بجميع ترتيبات السفر والتنقل للحكام بين ميامي والمدن المستضيفة للمباريات طوال فترة البطولة.

ويشارك في المونديال الحكمان السعوديان خالد الطريس ومحمد العبكري، اللذين قادا مواجهة منتخب كندا الأول لكرة القدم والبوسنة والهرسك، الجمعة، ضمن الجولة الأولى، إضافة إلى حكم الفيديو عبد الله الشهري.

ووفق المصدر، تحظى الجوانب الغذائية باهتمام كبير ضمن برنامج إعداد الحكام.

ففي المباريات، التي تجرى عصرًا يُفضل أن يتناول الحكم وجبة الإفطار، ويكتفي قبل المباراة بساعات بوجبة خفيفة للمحافظة على الجاهزية البدنية والتركيز الذهني، أما المباريات المسائية فيمنح الحكام وقتًا لتناول الإفطار والغداء وفق برنامج غذائي محدد.

ويُنصح الحكام بالابتعاد عن السكريات قبل المباراة بست ساعات لما قد تسببه من انخفاض في مستويات التركيز.

وأشار المصدر عينه إلى أن جميع حكام البطولة ملزمون في اجتماع يومي عبر الاتصال المرئي عند الـ 12:00 ظهرًا، برئاسة الإيطالي كولينا، رئيس لجنة الحكام في «فيفا»، يتم من خلاله مراجعة وتحليل الحالات التحكيمية، التي شهدتها مباريات اليوم السابق، ومناقشة أبرز الملاحظات الفنية.

ويتنقل طاقم الحكام في سيارات مخصصة ترافقها فرق أمنية وتنظيمية، وتخصيص سيارتين لطاقم المباراة المكون من خمسة حكام.

وتحرص الجهات المنظمة على تحرك الحكام والمنتخبين اللذين سيلعبان معًا في وقت متقارب على أن يكون وصول الحكام أولًا إلى الملعب بفارق يتراوح ما بين عشر دقائق إلى ربع ساعة، بما يضمن انسيابية الإجراءات التنظيمية داخل الملعب.

وذكر المصدر أن «فيفا» لا يفرض حظرًا كاملًا على استخدام الهواتف المحمولة للحكام، إلا أن التوجيهات تركز على الابتعاد عن منصات التواصل الاجتماعي في يوم المباراة.

ويفضل العديد من الحكام استثمار أوقاتهم في مشاهدة المحتوى الترفيهي أو التعليمي عبر الإنترنت بعيدًا عن أي مؤثرات قد تؤثر على تركيزهم الذهني قبل اللقاء.

الوصول المبكر



يصل الحكام إلى الملعب قبل انطلاق المباراة بفترة تتراوح بين 90 دقيقة وساعتين.

وتتضمن هذه الفترة الإحماء البدني، ومراجعة الترتيبات النهائية، وارتداء الكاميرات والأجهزة التقنية الخاصة بالحكام، وهي عملية تستغرق ما بين 10 إلى 15 دقيقة للتأكد من جاهزية الصوت والصورة وكفاءة المعدات المستخدمة.

ويعقد طاقم الحكام سلسلة اجتماعات قصيرة قبل كل مباراة مع مختلف الإدارات التشغيلية.

وتشمل هذه الاجتماعات لقاء مع مراقب المباراة ومدير الملعب لمراجعة إجراءات الدخول والبروتوكولات الخاصة بالحالات الاستثنائية، مثل الهتافات العنصرية أو الظروف الجوية القاسية، كالأعاصير والعواصف.

يشارك الحكام أيضًا في اجتماعات قصيرة مع المسؤولين الأمنيين لمناقشة خطط السلامة والتعامل مع أي أحداث طارئة تخص اللاعبين أو الجماهير.

كما يتم عقد اجتماع مع الفريق الطبي لشرح بروتوكولات ارتجاج المخ والإصابات الخطيرة، إضافة إلى اجتماع تقني مع المختصين بالأجهزة وأنظمة الاتصال وتقنية الفيديو للتأكد من جاهزية جميع المعدات ووضع الحلول البديلة في حال حدوث أي أعطال.

لا تنتهي مهمات الحكام مع صافرة النهاية، إذ يخضعون لبرامج استشفاء واسترخاء تشمل جلسات علاج، وتأهيلًا بدنيًا، إلى جانب متابعة طبية دقيقة لضمان المحافظة على جاهزيتهم طوال فترة البطولة التي تمتد لعدة أسابيع.

وبيّن المصدر أن كل حكم مشارك في كأس العالم يحصل على ثماني تذاكر مخصصة لأفراد عائلته وأصدقائه.