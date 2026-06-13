«فيفا» يجبر مصر على إزالة النجوم

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، السبت، عن حقيقة طلب نظيره الدولي «فيفا»، بإزالة النجوم من على قمصان المنتخب الأول، المشارك في كأس العالم 2026، المنظمة في أمريكا، وكندا، والمكسيك.

وأصدر اتحاد اللعبة بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «تلقينا مخاطبة من فيفا تتعلق بعدم السماح بوضع نجوم البطولات القارية على قمصان المنتخبات خلال كأس العالم، إضافة إلى طلبه أيضًا إجراء تعديل على لون الأرقام على القمصان لتصبح بالأبيض بدلًا من اللون الذهبي من أجل وضوح الرؤية بشكل أكبر».

وبيّن مصدر من المنتخب المصري أن طلب «فيفا» لم يكن مفاجئًا، مشيرًا إلى العلم المسبق بالأمر، بعدما تم توضيحه خلال ورشة عمل نظمها «فيفا» لمسؤولي المنتخبات خلال مارس الماضي، قبل انطلاق منافسات المونديال، مضيفًا: «فيفا أبلغنا أن النجوم المسموح بوجودها على قمصان المنتخبات في كأس العالم تخص الفرق التي سبق تتويجها بلقب المونديال فقط، وسيعمل أيّ منتخب يحمل قميصه نجومًا ترمز لبطولات قارية على إزالتها، المنتخب مستعد بالفعل، وأطقم الملابس الخاصة بمباريات كأس العالم جاهزة منذ فترة بالتعاون مع الشركة التي تقدمها، ولم يمثل الأمر بالنسبة لنا أي مشكلة».

ويحمل قميص المنتخب المصري سبعة نجوم فوق شعار الاتحاد، ترمز للفوز بلقب كأس أمم إفريقيا سبع مرات.

ويفتتح «الفراعنة» مشواره المونديالي أمام المنتخب البلجيكي، مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات المجموعة السابعة، التي تضم أيضًا نيوزيلندا، وإيران.