رحلة الـ3 ساعات تنقل الأخضر إلى ميامي

يجري المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الأحد، حصته التدريبية الأولى في ميامي، قبل مواجهة الأوروجواي، فجر الثلاثاء، ضمن ثامن مجموعات كأس العالم 2026، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن رحلة الأخضر من مقره الحالي في أوستن إلى ميامي تستغرق نحو ساعتين و40 دقيقة بالطائرة، ويقطع خلالها نحو 1.800 كيلومتر.

ويؤدي اللاعبون حصة تدريبية، السبت، في أوستن قبل مغادرة البعثة إلى ميامي، التي تحتضن المواجهة الأولى للمنتخب في البطولة العالمية.

ومن المقرر أن يعقد اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الأخضر، المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة عند الـ 03:45 من ظهر الأحد بتوقيت ميامي.

وفي اليوم ذاته، يخوض لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية الرسمية عند الـ 06:00 مساءً، لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة والطريقة الفنية، التي سيدخل بها الأخضر المباراة الافتتاحية.

ومن المنتظر أن تعود بعثة الأخضر إلى مدينة أوستن مباشرة بعد نهاية المواجهة.

وأدَّى الأخضر، فجر السبت، حصةً تدريبيةً، فُتِحَ ربعُ الساعة الأول منها أمام الجمهور ووسائل الإعلام، على غرار ما جرى خلال اليومين الماضيين.

وبدأت بتمارين الإحماء، ثم تدريبات الاستحواذ على الكرة، وبعدها طبَّق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية، تلتها مناورةٌ فنيةٌ على ثلث مساحة الملعب، فيما اختُتمت الحصة بفقرةٍ للكرات الثابتة.

وتضمُّ المجموعة أيضًا منتخبَي إسبانيا والرأس الأخضر، اللذين سيتواجهان مساء الإثنين، قبل لقاء الأخضر والأوروجواي بست ساعاتٍ.

وسيلتقي المنتخب السعودي إسبانيا ضمن الجولة الثانية، قبل ختام مشواره في المجموعة بمواجهة الرأس الأخضر.