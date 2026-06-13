أنسيلمي يخلف سارابيا في إلتشي

عيّن نادي إلتشي الإسباني الأرجنتيني مارتن أنسيلمي مدربًا للفريق الأول لكرة القدم للموسم المقبل، خلفًا لإيدر سارابيا المستقيل من منصبه، مايو الماضي.

وأصدر النادي الإسباني بيانًا صحافيًا، السبت، جاء فيه: «توصل المدرب الأرجنتيني وإلتشي إلى اتفاق لتوليه قيادة الفريق لموسم 2026ـ2027، مع إمكانية تمديد العقد لموسم إضافي مرتبط بتحقيق الأهداف المرجوة».

واستقال سارابيا، صاحب الـ45 عامًا، من مهماته التدريبية في إلتشي نهاية مايو الماضي، بعدما ساعد الفريق على البقاء في مصاف أندية الدرجة الأولى، باحتلاله المركز الـ 15.

وسبق لأنسيلمي، البالغ من العمر 40 عامًا، أن درّب بورتو البرتغالي نحو خمسة أشهر عام 2025، بعد انضمامه إليه قادمًا من كروز أزول المكسيكي، لكنه أُقيل على خلفية تراجع أداء الفريق في كأس العالم للأندية، ليُدرب لاحقًا بوتافوجو البرازيلي مدة ثلاثة أشهر.