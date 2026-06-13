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هايتي.. حصة صباحية

2026.06.13 | 03:02 pm
شارك لاعبون منتخب هايتي الأول لكرة القدم، صباح السبت، في حصة تدريبية صباحية أخيرة، استعدادًا لمواجهة إسكتلندا، صباح الأحد، ضمن منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2026 (الفرنسية)
هايتي.. حصة صباحية

هايتي.. حصة صباحية

هايتي.. حصة صباحية

هايتي.. حصة صباحية