هايتي.. حصة صباحية

شارك لاعبون منتخب هايتي الأول لكرة القدم، صباح السبت، في حصة تدريبية صباحية أخيرة، استعدادًا لمواجهة إسكتلندا، صباح الأحد، ضمن منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2026 (الفرنسية)