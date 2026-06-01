ماذا تعرف عن بالوجون صاحب أول ثنائية في المونديال؟

في عام 2001 وبينما كانت فلورنس بالجون تزور أقاربها في حي بروكلين بمدينة نيويورك، وهي حامل بمولود في الشهر السابع، وحين قررت المغادرة رفضت شركة الطيران اركابها عائدة إلى لندن بسبب قرب موعد الوضع.

مكثت في شقة صغيرة لدى شقيقة زوجها حتى تماثلت ووضعت مولودها فولارين جيري بالوجون، مهاجم منتخب أمريكا الأول لكرة القدم الحالي، الذي حمل بذلك جنسية بلد لم يقض فيه سوى شهر واحد من عمره.

عاد بالجون الرضيع حينها مع عائلته النيجيرية ذات الأصول الأوروبية إلى لندن، ونشأ في شمال شرقي العاصمة الإنجليزية، وهناك تعرّف على الكرة في ملاعب الأحياء، وانضم صغيرًا إلى فريق ألدرزبروك في دوري الأحد المحلي يلعب مع رفاقه دون احتراف.

في سن الـ 10 شارك في بطولة استمرت يومًا كاملًا، بلغ فريقه نهائيها، وخلال الإحماء لاحظ والده يتحدث مع رجل غريب على حافة الميدان، وكان كشافًا في أرسنال اسمه آلان نولز، تابع الفتى في الدور قبل النهائي ثم سلّم بطاقته إلى الأب، وبعد فوز الفريق بهدف نظيف وقّعه الناشئ عُرضت عليه تجربة لمدة ستة أسابيع، وفي الوقت ذاته طلبه توتنام، فتدرّب فترة قصيرة مع الناديين معًا قبل أن يحسم وجهته نحو أرسنال.

تدرّج بالوجون، الذي يبلغ طوله 1.78 متر، ووزنه 72 كيلوجرامًا في أكاديمية هيل إند، وبدأ جناحًا قبل أن يتحول إلى رأس حربة صريح، فتفجّرت أرقامه أمام المرمى، وقاد فريق تحت 18 عامًا إلى لقب الدوري موسم 2018ـ2019 برصيد تجاوز 25 هدفًا، ثم خاض أول لقاء مع الفريق الأول في 29 أكتوبر 2020 أمام دندالك بالدوري الأوروبي، مسجلًا وصانعًا في الوقت نفسه.

أُعير إلى ميدلزبره مطلع 2022، فلعب 18 مباراة ووقّع ثلاث مرات، ثم انتقل معارًا إلى ريمس الفرنسي، حيث رفع غلته إلى 21 إصابة في 37 مواجهة بالدوري، واحتل المركز الرابع في ترتيب الهدافين، وعلى إثر ذلك ضمّه موناكو نهائيًا صيف 2023.

مثّل بالوجون منتخبات إنجلترا للناشئين تحت 17 و18 و20 و21 عامًا، ولعب أيضًا للولايات المتحدة تحت 18 عامًا، ثم وافق الاتحاد الدولي على تبديل انتمائه نهائيًا للمنتخب الأمريكي في 16 مايو 2023، فظهر معه في يونيو من العام ذاته، وأحرز أول أهدافه في نهائي دوري أمم الكونكاكاف أمام كندا، ووصل سجله إلى تسعة أهداف دولية قبل المونديال.

اختير ضمن قائمة الولايات المتحدة المكوّنة من 26 لاعبًا، وافتتح مشواره في كأس العالم على أرضه بمواجهة باراجواي على ملعب لوس أنجليس أمام نحو 70 ألف متفرج، فتقدم منتخبه بهدف عكسي، ثم أضاف هدفين قبل نهاية الشوط الأول، الأول من تمريرة بوليسيتش في الدقيقة 31، والثاني من كرة تيلمان سدّدها في الزاوية اليسرى العليا، لينتهي اللقاء بفوز بلاده 4ـ1، ويصبح أول من يوقّع ثنائية في مونديال 2026.