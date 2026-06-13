نظارات الأخضر.. تحسن القرارات وسعرها 400 دولار

فرض اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظارات الوميض البصري «الستروبوسكوبية»، خلال تدريبات الحراس، فجر السبت، على ملعب «كيو 2» في مدينة أوستن الأمريكية قبل مواجهة الأوروجواي، الثلاثاء، في كأس العالم.

وظهر محمد العويس ونواف العقيدي وأحمد الكسار ، حراس الأخضر في قائمة المونديال، إضافة إلى عبد الرحمن الصانبي وعبد القدوس عطية، يرتدون نظارات سوداء كبيرة خلال التدريب، السبت، لكنها ليست نظارة شمس عادية، بل «Strobe Glasses».

ووفق الشركة المصنعة، تعمل هذه النظارات بتقنية متقدمة تعتمد على عدسات بلورية سائلة «LCD» تفتح وتغلق بسرعة متغيرة، ما يخلق تأثيرًا وميضيًا يحجب الرؤية جزئيًا وبشكل متقطع.

ويجبر هذا التقييد البصري الدماغ على معالجة المعلومات المتاحة بسرعة أكبر، ويحسن قدرة اللاعب على التوقع والتركيز على الإشارات الحركية المهمة، مثل حركة الجسم أو زاوية التسديد.

وبعد خلع النظارة، يبدو مسار الكرة أبطأ وأوضح للحارس، ما يعزز زمن رد الفعل والتنسيق بين العين واليد، ويحسن اتخاذ القرارات في اللحظات الحرجة، مثل التصدي للكرات العالية أو الركلات الجزائية.

وتُستخدم هذه التقنية بانتظام في أندية أوروبية كبرى ومنتخبات وطنية، وسبق أن ارتداها الحارس السويسري يان سومر خلال بطولة أوروبا 2020، وأسهمت في تعزيز أدائه في اللحظات الحاسمة.

وأظهرت دراسات وتجارب عملية تحسنًا ملحوظًا في أداء الرياضيين الذين يستخدمونها بانتظام، خاصة في تحسين سرعة معالجة المعلومات البصرية والقدرة على اتخاذ قرارات سريعة تحت الضغط.

ولا تقتصر فائدتها على كرة القدم، بل تمتد إلى رياضات أخرى، مثل البيسبول، وكرة السلة.

وتتراوح أسعار هذه النظارات بين 300 و400 دولار أمريكي للموديلات المتوسطة، وقد تصل إلى أكثر للنسخ المتقدمة، التي تتيح تخصيص أنماط الوميض.

يذكر أن مجموعة الأخضر تضم أيضًا منتخبَي إسبانيا والرأس الأخضر اللذين سيتواجهان، مساء الإثنين، قبل لقاء السعودية والأوروجواي بست ساعاتٍ.

ويلتقي الأخضر مع إسبانيا ضمن الجولة الثانية، قبل ختام مشواره في المجموعة بمواجهة الرأس الأخضر.