«الأسود الثلاثة» جاهزون

إلتقط لاعبون منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، الصورة الرسمية لكأس العالم 2026، قبل بدء أولى المواجهات، أمام كرواتيا، مساء الأربعاء المقبل.(المركز الإعلامي - منتخب إنجلترا)