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«الأسود الثلاثة» جاهزون

2026.06.13 | 03:34 pm
إلتقط لاعبون منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، الصورة الرسمية لكأس العالم 2026، قبل بدء أولى المواجهات، أمام كرواتيا، مساء الأربعاء المقبل.(المركز الإعلامي - منتخب إنجلترا)
«الأسود الثلاثة» جاهزون

«الأسود الثلاثة» جاهزون

«الأسود الثلاثة» جاهزون

«الأسود الثلاثة» جاهزون

«الأسود الثلاثة» جاهزون

«الأسود الثلاثة» جاهزون