العنابي يبحث عن الانتصار الأول أمام سويسرا

يبحث منتخب قطر الأول لكرة القدم عن انتصاره الأول في تاريخ المونديال، حين يواجه نظيره السويسري، السبت، ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم 2026.

ويطمح «العنابي» إلى محو صورة المشاركة الأولى في مونديال 2022 على أرضه، عندما كان ثاني مضيف يقصى من دور المجموعات في تاريخ البطولة العالمية، والأول، الذي يخرج دون نقاط وبهدف وحيد فقط.

ولم يخف الإسباني خولن لوبيتيجي، مدرب قطر، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمواجهة، صعوبة المهمة بقوله: «نواجه منتخبًا قويًا ومميزًا يملك خبرة كبيرة على الساحة الدولية، ويضم عناصر تنشط في دوريات أوروبية كبيرة».

ويدافع «العنابي» عن حظوظه في جعل المشاركة تاريخية بتجاوز دور المجموعات، معولًا على خبرة عناصره بوجود 14 لاعبًا خاضوا المونديال السابق، من بينهم ركائز أساسية على غرار أكرم عفيف والمعز علي وحسن الهيدوس.

وتشكل المواجهة أهمية كبيرة لبطل آسيا في النسختين الأخيرتين بحثًا عن نتيجة إيجابية تشكل دافعًا قبل مواجهة المنتخب الكندي في فانكوفر في 18 الجاري، ثم ملاقاة البوسنة والهرسك في ختام دور المجموعات في سياتل الأمريكية في 24 منه.

في المقابل، تحضّر السويسريون بالفوز على المنتخب الأردني 4ـ1 والتعادل مع أستراليا 1ـ1، بطموح جني ثلاث نقاط تمنحهم صدارة المجموعة بعد الجولة الأولى من المنافسات.

ولم تغب سويسرا عن أي نسخة من كأس العالم منذ عام 2002، وبنت لنفسها سمعة الفريق القادر على إزعاج المنتخبات المرشحة، وكاد رجال مراد ياكين أن يحققوا مفاجأة مدوية في بطولة أمم أوروبا الأخيرة «يورو 2024»، بعدما فرضوا معركة شرسة على إنجلترا في دور الثمانية، قبل الخسارة المؤلمة 3ـ5 بركلات الترجيح.

وكانت أفضل نتيجة حققها المنتخب السويسري في كأس العالم، الوصول إلى دور الثمانية في نسخ 1934 و1938 و1954.

وأعرب مراد ياكين، مدرب منتخب سويسرا، عن قناعته الكبيرة بأن هذه المجموعة من اللاعبين تملك المقومات اللازمة للذهاب بعيدًا في كأس العالم 2026 بالنسبة للمنتخب السويسري، الذي يشارك للمرة السادسة على التوالي في المونديال.

وقال ياكين: «نحن فريق متماسك للغاية، ونلعب معًا منذ فترة طويلة. لدينا الكثير من اللاعبين أصحاب الخبرة الذين يمثلون أندية كبيرة ويدركون حجم المسؤولية».