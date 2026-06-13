التجربة الأخيرة.. راسل يتصدر في برشلونة

استعاد البريطاني جورج راسل، سائق فريق مرسيدس، ثقته بنفسه قبل سباق جائزة برشلونة الكبرى، بتصدره قائمة أسرع الأزمنة في الفترة الثالثة الأخيرة للتجارب الحرة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة العالم للفورمولا 1، السبت.

وعانى راسل، ابن الـ 28 عامًا، الفائز في السباق الافتتاحي لهذا العام في أستراليا، من أسابيع صعبة، بعدما تراجع أمام زميله الشاب الإيطالي كيمي أنتونيلي، متصدر الترتيب، الذي حقق سابع أسرع توقيت خلال هذه الفترة.

وحصل راسل على جرعة ثقة إضافية قبل سباق الأحد الرسمي، بتصدّره لائحة أسرع الأوقات في فترتين من أصل ثلاث على حلبة «مونتميلو» في كاتالونيا.

وسجل البريطاني وقتًا قدره 1:15.679 دقيقة، متقدمًا بفارق 0.214 ثانية، عن الأسترالي أوسكار بياستري، سائق ماكلارين، في حين احتل شارل لوكلير، سائق فيراري، المركز الثالث، متأخرًا بفارق 0.243 ثانية.

وسجل البريطاني لاندو نوريس، سائق ماكلارين، بطل العالم، رابع أسرع توقيت «1:15.925 د»، متقدمًا على مواطنه لويس هاميلتون، سائق فيراري، والهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بُل، وأنتونيلي، الذي عانى من ازدحام السيارات على الحلبة.

ويسعى أنتونيلي، ابن الـ 19 عامًا، إلى تحقيق فوزه السادس تواليًا في الفئة الأولى، بعدما هيمن على السباقات الخمس الأخيرة في كلٍّ من الصين، واليابان، وميامي، وكندا، وموناكو.