سيرينا تُشارك في برلين

تشارك الأمريكية سيرينا وليامز، نجمة التنس، في منافسات الزوجي ببطولة برلين المفتوحة لكرة المضرب، المقرر انطلاقها الأحد، مع التشيكية كارولينا موتشوفا، حسبما أعلنته الأخيرة، السبت.

وقالت كارولينا في مؤتمر صحافي عقد السبت: «لا يحدث هذا كثيرًا، أن تلعب مباراة الزوجي مع لاعبة مثل سيرينا».

ومن المتوقع أن تصل سيرينا، صاحبة الـ44 عامًا، إلى برلين، العاصمة الألمانية، للانضمام في البطولة التي تُلعب على الملاعب العشبية.

من جهته، قال ماركوس تسويكه، مدير البطولة: «مشاركة سبرينا لن تكن الإثنين، فهذا غير مرجح، وسيكون الأمر ممكنًا الثلاثاء أو الأربعاء».

وقبل أقل من أسبوعين، أعلنت النجمة الأمريكية عودتها من الاعتزال، والمشاركة في منافسات الزوجي، ما أحدث ضجة كبيرة في عالم التنس.

وعادت سيرينا، التي فازت بـ23 لقبًا في منافسات الفردي بالبطولات الأربع الكبرى «جراند سلام» بنجاح في بطولة «كوينز» في لندن، الثلاثاء الماضي، إلى جانب الكندية فيكتوريا مبوكو، وحققتا الفوز في الدور الأول بنتيجة 7ـ6 «7ـ2»، و6ـ2 على الثنائي الأمريكية نيكول ميليشارـ مارتينيز والنيوزيلندية إرين روتليف.

وانتهت مشاركة النجمة الأمريكية سريعًا، بعدما اضطرت شريكتها مبوكو للانسحاب بسبب مشكلة في الركبة.