قبل الأخضر.. إسبانيا تلجأ إلى سترات التبريد

يرتدي لاعبو المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، سترات خاصة مملوءة بهلام «جيلي» مجمد للمساعدة على تبريد أجسامهم خلال التدريبات في الأجواء الحارة التي تشهدها بطولة كأس العالم في أمريكا الشمالية.

وذكر الاتحاد الإسباني، السبت، أن أبطال العالم عام 2010، وأحد أبرز المرشحين للفوز بمونديال 2026، يعدون من بين 14 منتخبًا يستخدمون هذه التقنية الجديدة التي طورتها شركة أديداس الألمانية للمستلزمات الرياضية.

وأوضح الاتحاد في بيان أن هذه السترات قادرة على خفض درجة حرارة الجسم الداخلية بما يصل إلى 5.0 درجة مئوية، ودرجة حرارة الجلد بما يصل إلى 13 درجة مئوية.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تضع إسبانيا «في طليعة استخدام التقنية لضمان منافسة اللاعبين بأفضل حالة بدنية ممكنة».

ويستهل المنتخب الإسباني، بطل أوروبا، مشواره في البطولة بمواجهة الرأس الأخضر «كاب فيردي»، التي تشارك في كأس العالم للمرة الأولى، الإثنين، في مدينة أتلانتا، قبل أن يواجه المنتخب السعودي، ثم الأوروجواي.