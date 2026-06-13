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تدريب إسباني

2026.06.13 | 04:19 pm
خاض لاعبون المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، السبت، حصة تدريبية، قبل مواجهة منتخب الرأس الأخضر، مساء الإثنين المقبل، في أولى مواجهات «لاروخا» في منافسات كأس العالم 2026 (المركز الإعلامي ـ المنتخب الإسباني)
تدريب إسباني

تدريب إسباني

تدريب إسباني

تدريب إسباني

تدريب إسباني