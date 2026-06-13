تدريب إسباني

خاض لاعبون المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، السبت، حصة تدريبية، قبل مواجهة منتخب الرأس الأخضر، مساء الإثنين المقبل، في أولى مواجهات «لاروخا» في منافسات كأس العالم 2026 (المركز الإعلامي ـ المنتخب الإسباني)