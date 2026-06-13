فان هيك يطمح إلى السير على خطى عمه

يتعين الهولندي يان بول فان هيك، مدافع منتخب بلاده الأول لكرة القدم، المحافظة على إرث عائلته، و بلوغ نهائي كأس العالم، الشهر المقبل.

لعب عمه ​يان بورتفليت في خط دفاع منتخب هولندا بنهائي عام 1978، الذي انتهى بخسارتهم المباراة الحاسمة أمام البلد المضيف الأرجنتين في الوقت الإضافي.

ومن المتوقع أن يكون فان هيك ضمن التشكيلة الأساسية، الأحد، في دالاس، عندما يستهل منتخب بلاده مباريات المجموعة السادسة بمواجهة اليابان ليشكل ثنائي الدفاع مع القائد فيرجيل فان دايك.

وقال فان هيك للصحافيين: «إنه شعور هائل بالفخر... كوني هنا ‌هو أمر رائع».

وحصل ‌فان هيك على فرصته للمشاركة في ​كأس ‌العالم ⁠مع ​المنتخب الهولندي بعد ⁠استبعاد المدافع يورين تيمبر بسبب الإصابة.

وأضاف المدافع الهولندي: «هذا حلمي، لكنه كان حلمه أيضًا، من المؤسف حقًا أن يتبدد حلمه".

ومن المفارقات أن عم فان هيك انضم أيضًا للمنتخب الهولندي في 1978 في ظروف مشابهة، إذ خاض مباراته الدولية الأولى مع هولندا قبل أسبوعين من انطلاق كأس العالم، واختير بوصفه لاعبًا غير مرشح نوعًا ما.

لكن ⁠عندما أصيب هوخو هوفنكامب، الظهير الأيسر الأساسي، حصل بورتفليت ‌على فرصة للمشاركة.

وقال بورتفليت لمحطة «إن.أو.إس» الهولندية: «كان هوخو في أفضل حالاته، لكن ​هكذا تسير الأمور أحيانًا».

وشارك ‌مع منتخب بلاده في ست مباريات في البطولة التي ‌استضافتها الأرجنتين، إذ أظهر براعته في اللعب ظهيرًا أيسر وأيمن ولاعب خط وسط مدافع.

وتولى بورتفليت «70 عامًا» تدريب عدة أندية هولندية، وعمل في ساوثامبتون الإنجليزي لمدة ستة أشهر في 2008، ودرب فان ‌هيك لفترة وجيزة في فئة تحت 17 عامًا.

وقال عن ابن أخيه، الذي يلعب حاليًا في برايتون ⁠آند هوف ⁠ألبيون: «حتى في ذلك الوقت، كانت لديه تلك العزيمة القوية لاغتنام كل فرصة».

وزاد: «يان بول ثابت للغاية، ومن المستحيل إخراجه عن مساره، سواء في كرة القدم أو في الحياة. ما حققه مثير للإعجاب جدًا. يقدم أحيانًا أداء ضعيفًا، لكنه يظل محافظًا على تركيزه».