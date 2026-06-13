ديشامب ينتقد ضغط المباريات.. ويحذر

انتقد الفرنسي ديديه ديشامب، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، تزايد الأعباء الواقعة على لاعبي المنتخبات بسبب جدولة مباريات بطولة كأس العالم 2026، محذرًا من عواقب صحية خطيرة قد تنتج عن ذلك خلال حديثه لصحيفة «فيلت» الألمانية، السبت.

وقال ديشامب: «إن مؤشرات الخطر كانت واضحة منذ فترة طويلة، وهناك 48 منتخبًا مشاركًا في كأس العالم وحدها، كما توجد بطولات إضافية، مثل كأس العالم للأندية، لذلك لا يمكن استبعاد خطر الاحتراق الذهني والبدني».

وأضاف المدرب، الذي تولى تدريب المنتخب الفرنسي في 2012: «يمكن اليوم حساب مستوى الإرهاق البدني لدى اللاعب، لكن ما لا يمكن قياسه هي حالته الذهنية. وهذا العامل يلعب دورًا مهمًا للغاية في كرة القدم».

ومن المقرر أن تستهل فرنسا مشوارها في البطولة بمواجهة السنغال، الثلاثاء المقبل.

وزادت عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم من 32 منتخبًا إلى 48، كما تم استحداث دور الـ32 ضمن نظام المنافسات الجديد.