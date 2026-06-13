السبت.. توزيع تذاكر الأخضر في ميامي

بدأ توزيع تذاكر مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المجانية أمام الأوروجواي في بطولة كأس العالم، السبت، بفندق «لويس» في منطقة شاطئ ميامي، بحسب مصدر خاص بـ«الرياضية».

وذكر المصدر عينه، أن مجلس جمهور المنتخب السعودي، شرع في تسليم التذاكر المجانية المخصصة لمواجهة الأوروجواي المقررة، الثلاثاء، في فندق رابطة المشجعين في تمام الـ 11:00 صباحًا بتوقيت ميامي، الـ 06:00 مساءً بتوقيت السعودية.

في السياق ذاته ينتظر مجلس الجماهير وصول المعدات الخاصة بالمشجعين والأعلام والشالات في وقت لاحق السبت.

ومن المقرر أن يتم السبت تسليم تذاكر مواجهة الأوروجواي فقط، على أن توزع تذاكر مباريات الأخضر أمام إسبانيا والرأس الاخضر في الفنادق التي ستسكنها الرابطة في أتلانتا وهيوستن.

ويأتي الأخضر في المجموعة الثامنة إلى جانب إسبانيا والرأس الأخضر والأوروجواي.

ويلتقي المنتخب السعودي بإسبانيا ضمن الجولة الثانية 21 يونيو الجاري، قبل ختام مشواره في المجموعة بمواجهة الرأس الأخضر في الـ 27 من الشهر ذاته.