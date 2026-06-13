«مايكروسوفت» تُطور لعبة بـ400 مليون دولار

كشفت تقارير صحافية مُهتمة بالألعاب الإلكترونية، السبت، عن ضخامة الاستثمارات المالية التي تخصصها شركة «مايكروسوفت» لمشاريعها المستقبلية، حيث تجاوزت تكلفة تطوير لعبة «Gears of War: E-Day» حاجز الـ 400 مليون دولار.

وأوضحت التقارير ذاتها، أن ميزانية مشروع استوديو «inXile Entertainment» في «Clockwork Revolution» المرتقب، تخطت حاجز الـ 500 مليون دولار، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تُعد خطوة استراتيجية جريئة، واختبارًا حقيقيًا لشركة «مايكروسوفت» حول مستقبل استراتيجية الحصريات على أجهزة «Xbox».

وتعتمد لعبة «Gears of War: E-Day» على منظور الشخص الثالث، وتدور أحداثها حول بدايات العلاقة والروابط بين الشابين «ماركوس فينيكس» ورفيقه «دوم سانتياجو».

وتروي قصة اللعبة حكاية الجنديين الشابين فينيكس وسانتياجو، وهما من قدامى المحاربين في «COG»، ويقاتلان من أجل البقاء على قيد الحياة في مدينة كالونا، إلى جانب زميليهما ماجز كارتر ولوكاس رييس.

وتُعتبر هذه اللعبة الإصدار الرئيسي السادس في سلسلة «Gears of War»، الصادرة للمرة الأولى 2006.