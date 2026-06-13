ريما بنت بندر: الأخضر يعكس تطور الرياضة السعودية

أكدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن مشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس العالم 2026 تمثل حضورًا وطنيًا مهمًا في أكبر محفل كروي عالمي، وتعكس ما وصلت إليه الرياضة السعودية من تطور نوعي في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، أيدها الله، واهتمامها بتمكين القطاع الرياضي وتعزيز حضوره إقليميًا ودوليًا.

وقالت : «إن الرياضة السعودية تعيش مرحلة تاريخية غير مسبوقة، بفضل رؤية السعودية 2030 وما وفرته من ممكنات صنعت واقعًا جديدًا للرياضة والرياضيين في الوطن، وأسهمت في رفع جودة المنافسة، وتوسيع قاعدة الممارسة، واستضافة كبرى البطولات العالمية، وجعلت السعودية حاضرة بثقة في قلب المشهد الرياضي الدولي».

وأضافت: «نحن في سفارة السعودية لدى الولايات المتحدة نعتز بمواكبة هذا الحضور الوطني خلال بطولة كأس العالم، ونعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على دعم مشاركة المنتخب السعودي، وخدمة الجماهير والوفود والإعلاميين السعوديين، بما يليق باسم البلاد ومكانتها، ويعكس الصورة المشرفة لأبناء الوطن في هذا الحدث العالمي».

وأشارت الأميرة ريما بنت بندر إلى أن حضور السفارة في الفعاليات الرياضية المصاحبة، ومنها تحقيق فريق السفارة لقب كأس السفارات، والمشاركة في قمة الدبلوماسية الرياضية بواشنطن، يجسد إيمان السعودية بأن الرياضة ليست منافسة داخل الملعب فحسب، بل جسر للتواصل بين الشعوب، ومنصة لتعزيز التقارب الثقافي، وبناء الشراكات، وتقديم البلاد كما هي: وطن طموح ومنفتح ومؤثر في العالم.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن المنتخب السعودي يدخل كأس العالم حاملًا تطلعات الوطن وشغف الجماهير، وقالت: «كلنا ثقة في أبناء المنتخب السعودي، وفخرنا بهم يتجاوز نتائج المباريات؛ فهم يمثلون راية الوطن، وقيمها، وطموح شبابها، وحضورها المتنامي في العالم».