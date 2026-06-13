منها منطقة مشجعين .. 100 فعالية في صيف عسير

أطلق الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، موسم صيف عسير 2026 تحت شعار «السما أرضك»، بدعم من وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة، بالشراكة مع المركز الوطني للفعاليات، حسبما نشرته «واس» السبت.

ويستهدف الموسم استقبال أكثر من 3 ملايين زائر من داخل السعودية وخارجها، إلى جانب 100 فعالية قابلة للحجز، في خطوة تعكس تنوع المنتج السياحي واتساع نطاق البرامج والأنشطة المقدمة للزوار.

ويسهم الموسم في توفير نحو 3 آلاف فرصة عمل موسمية، مع رفع نسبة إشغال مرافق الإيواء السياحي إلى 55 في المئة، وتحقيق متوسط إنفاق للزائر يبلغ 1.287 ريالًا، بما يعزز الأثر الاقتصادي للقطاع السياحي ويدعم نمو الاقتصاد المحلي.

ويجسد شعار الموسم «السما أرضك» ما تتمتع به المنطقة من مقومات طبيعية وجغرافية.

ويشهد الموسم عودة عدد من الفعاليات بحلتها الجديدة، من أبرزها افتتاح مسرح طلال مداح بعد أعمال التطوير والترميم، وعودة سوق الثلاثاء الشعبي بعد إعادة تأهيله، بما يعزز حضوره بوصفه منصة ثقافية وتراثية وتجارية تحتضن الحرفيين والمنتجات المحلية.

ويتضمن الموسم باقة من الفعاليات النوعية، تشمل فعالية «سَيّر» للمغامرات والمسارات الطبيعية، ومركز مغامرات «هوساك»، ومهرجان «صوت أبها»، ومنطقة مشجعي كأس العالم 2026، إلى جانب برامج ثقافية وفنية وترفيهية ورياضية وتجارب مخصصة للعائلات والزوار من مختلف الفئات.

وتتوزع فعاليات الموسم على عدد من محافظات المنطقة، مستفيدةً من التنوع الطبيعي والثقافي والتراثي الذي تزخر به عسير، بما يتيح للزوار فرصًا متعددة لاكتشاف القرى التراثية والقصور التاريخية والمسارات الجبلية والتجارب التفاعلية التي تعكس هوية المنطقة وإرثها الحضاري.

وتواصل منطقة عسير تعزيز جاهزيتها لاستقبال الزوار من خلال تنامي قطاع الضيافة والإيواء، الذي يضم أكثر من 14 ألف غرفة فندقية ووحدة سكنية سياحية، إلى جانب مشاريع تطويرية واستثمارية تسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

ويمثل موسم الصيف للعام الجاري امتدادًا لمسار تنموي متكامل يهدف إلى تعزيز مكانة المنطقة كوجهة سياحية مستدامة على مدى العام، عبر تطوير المنتجات والتجارب السياحية، وتحفيز الاستثمار، ورفع جودة الحياة، وتنمية الاقتصاد المحلي، بما يعزز تنافسية عسير على خريطة السياحة المحلية والعالمية.