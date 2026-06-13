دورة كوينز.. دونا إلى النهائي الأول

بلغت الكرواتية دونا فيكيتش، لاعبة التنس، المصنفة 76 عالميًا، نهائي دورة كوينز الإنجليزية لكرة المضرب «500 نقطة»، بفوزها السبت على البريطانية كايتي بولتر، الـ 73، بنتيجة 6-1 و6-3.

واحتاجت دونا إلى ساعة و6 دقائق، لتحجز بطاقتها في النهائي الأول لها في دورات الـ500 نقطة، بعدما سيطرت على المجموعة الأولى قبل أن يتحسن أداء منافستها بعض الشيء في الثانية.

وتأثرت كايتي بالإرهاق الناجم عن خوضها مباراتين الجمعة، إحداهما في ربع النهائي أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة ثانيًا عالميًا.

وفي نهائي الأحد، تلتقي دونا، الساعية إلى لقبها الأول في عام 2026، مع البريطانية الأخرى إيما رادوكانو، بطلة «فلاشينج ميدوز» لعام 2021، في تتويجها الوحيد حتى الآن.