لوبيز: «لينكد إن» قادتني إلى الرأس الأخضر

كشف الرأس الأخضري روبرتو لوبيز مدافع منتخب بلاده الأول لكرة القدم، عن أنه تجاهل رسالة عبر منصة «لينكد إن» العالمية المختصة بالتوظيف كما يفعل الكثيرون على شبكات التواصل المهنية، مما كاد يحرمه فرصة المشاركة في كأس العالم 2026.

ويلعب الرأس الأخضر إلى جانب المنتخب السعودي وإسبانيا والأوروجواي في المجموعة الثامنة.

وظن ​المدافع الصلب، المولود في إيرلندا، أن الرسالة المكتوبة باللغة البرتغالية هي رسالة عشوائية ولم يكلف نفسه عناء الرد ولم يدرك أنها عرض للعب دوليًا مع منتخب الرأس الأخضر، الذي يواجه إسبانيا في افتتاح مبارياته بالمجموعة الإثنين، إلا عندما تلقى رسالة متابعة باللغة الإنجليزية.

وقال لوبيز ضاحكًا في لقاء السبت: «بعد تسعة أشهر أرسلوا لي رسالة أخرى باللغة الإنجليزية يسألونني عما إذا كنت قد فكرت في المقترح، وحينها فقط فعلت ما كان ينبغي علي فعله في البداية، وترجمت بأداة جوجل الرسالة الأولى التي كانت تستفسر ‌عما إذا كنت ‌مهتمًا بتمثيل الرأس الأخضر».

وأضاف: «كانت طريقة غريبة للتواصل عبر لينكد ​إن، ‌وشرحوا ⁠لي لاحقًا أنهم ​واجهوا ⁠صعوبة في الاتصال بالنادي الذي ألعب له، ولكن عندما رأيت الفرصة أمامي، كنت مساندًا للأمر بنسبة 100 بالمئة منذ الدقيقة الأولى، وبدأنا العمل على إرسال جميع الوثائق اللازمة».

ولم يلعب المدافع البالغ عمره 33 عامًا، والمعروف في الأوساط الكروية باسمه المستعار «بيكو»، طوال مسيرته إلا في الدوري الإيرلندي مع ناديي بوهيميان وشامروك روفرز. وفي ظل صعوبة وصول لاعبي هذا الدوري إلى الساحة الدولية، ناهيك عن نهائيات بطولة كبرى، كان واثقًا من أن تجربته على هذا المستوى ستقتصر ⁠على مشاركة واحدة مع منتخب إيرلندا تحت 19 عامًا.

لكن تلك ‌الرسالة جعلته يرتبط ببلد ميلاد والده، ليسجل ظهوره الأول ‌في الفوز 2ـ0 على توجو عام 2019، ويصبح ركيزة ​أساسية في دفاع فريق بدأ سريعًا في ‌تحقيق نتائج تفوق التوقعات، ليضمن في النهاية التأهل إلى كأس العالم بالفوز 3ـ0 على إيسواتيني أكتوبر الماضي.

وأوضح لوبيز: «عندما انضممت إلى التشكيلة في 2019، شعرت بوجود مجموعة رائعة من اللاعبين، وكان الهدف حينها التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية، وهو ما حققناه، وصرنا نواجه بعضًا من أفضل المنتخبات في إفريقيا».

وتابع: «من خلال ذلك، اكتسبنا ثقة كبيرة داخل مجموعتنا، كما اختار لاعبون آخرون من ‌حاملي الجنسية المزدوجة تمثيل المنتخب، مما ساعد في تعزيز صفوفنا أيضًا».

وبعد الفشل بفارق ضئيل في التأهل لكأس العالم 2022، تصدرت الرأس ⁠الأخضر مجموعتها متفوقة ⁠على مصر في كأس الأمم الإفريقية 2023، قبل أن تودع البطولة أمام جنوب إفريقيا في دور الثمانية.

وقال لوبيز: «شعرنا بأننا في مصاف أفضل الفرق في إفريقيا، ويمكننا بالتأكيد مجاراتها عندما نكون في يومنا. ومع النظام الجديد الذي استحدثه الاتحاد الدولي للعبة فيفا، وزيادة عدد المقاعد المؤهلة لكأس العالم من إفريقيا، كان لدينا حافز إضافي لنقول لنبذل كل ما في وسعنا للتأهل ونصنع التاريخ».

وجاءت مكافأة حملة التصفيات الناجحة بالوجود في المجموعة الثامنة إلى جانب السعودية وإسبانيا وأوروجواي.

وقال: «أعتقد أن علينا محاولة تخطي دور المجموعات، هذا يجب أن يكون الهدف. لا يمكنك حقًا القول إنك تريد الوصول إلى النهائي، وأرى أن العقبة الأولى هي محاولة عبور المجموعة والبقاء ​في البطولة لفترة أطول».

وتابع: «نعلم أن الأمر سيكون ​صعبًا، فنحن في مجموعة قوية، ولكن يجب أن نؤمن بقدرتنا على تحقيق ذلك، لقد وصلنا إلى هنا عن جدارة، ويتعين علينا الآن أن ننافس بأفضل صورة ممكنة».