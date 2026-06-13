الأهلي يجدد مع كوكا 3 أعوام

أعلن النادي الأهلي المصري تجديد عقد أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، لمدة ثلاثة أعوام بحسب بيان نشره السبت.

وقال الأهلي، عبر موقعه الرسمي، إنَّ كوكا جدَّد تعاقده لمدة ثلاثة مواسم، وذلك لاستكمال مسيرته مع النادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وأضاف أنَّ ذلك حدث في حضور وائل جمعة، مدير الكرة، والدكتور عصام سراج الدين، مدير التعاقدات والتسويق.

وبحسب البيان، أبدى كوكا حرصه الشديد على الاستمرار مع النادي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا سعادته الكبيرة بتجديد عقده، ورغبته في مواصلة مشواره داخل الأهلي، والمساهمة مع زملائه في تحقيق المزيد من البطولات.