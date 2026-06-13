الشرطة تلاحق لصوص الإنجليز

أوضح كوينتن لوكاس، عمدة مدينة كانساس سيتي، أنَّ مسؤولين محليين وفدراليين وعلى مستوى الولاية يحققون بسرقة معدات خاصة بمنتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، المشارك في مونديال 2026 لكرة القدم، قبل وصوله إلى مقر تدريباته السبت.

وأفادت شبكة «بي بي سي» البريطانية بأن من بين المسروقات كرات وأحذية، بعدما تم اقتحام مركبات كانت تنقل المعدات إلى مقر المنتخب في «سووب سوكر فيليدج».

وأصدر لوكاس بيانًا على منصة «إكس» قال فيه: «علم مسؤولو مدينة كانساس سيتي أمس أنه في وقت ما خلال نقل المعدات برًا من فلوريدا حتى وصولها إلى منشأة التدريب في كانساس سيتي، سُرقت ممتلكات تعود للمنتخب الإنجليزي من مركبة النقل الخاصة بالفريق».

وأضاف أنَّ مسؤولين محليين وفدراليين وعلى مستوى الولاية «يعملون على تحديد مكان وقوع السرقة داخل الولايات المتحدة وجميع الأفراد الذين قد يكونون متورطين. وسيتم تقديم مزيد من المعلومات من قبل السلطات في وقت لاحق».

وأكّد الاتحاد الإنجليزي للعبة وقوع الحادث، لكنه لم يتمكن من تقديم مزيد من المعلومات نظرًا لأن القضية باتت بيد الشرطة.

وأشارت «بي بي سي» إلى معلومات عن توقيف شخصين على صلة بالحادثة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب إنجلترا بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل أول حصة تدريبية له في «سووب سوكر فيليدج» عند الـ 05:00 مساءً بالتوقيت المحلي السبت، بعد انتقاله من مقر سكنه قبل البطولة في فلوريدا.

ويفتتح بطل العالم لعام 1966 مشواره في النسخة الجارية بمواجهة كرواتيا الأربعاء، قبل أن يواجه لاحقًا كلًا من غانا وبنما ضمن منافسات المجموعة الـ 12.