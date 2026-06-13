الـ 10:00 مساء.. الأخضر في ميامي

تحط بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم رحالها في مدينة ميامي الأمريكية عند الـ 10:00 مساءً بتوقيت المدينة الأمريكية، استعدادًا لمواجهة أوروجواي صباح الثلاثاء في افتتاح مشوار الأخضر بكأس العالم 2026، وفقًا لما ذكره مصدر خاص بـ«الرياضية».

ويؤدي اللاعبون حصة تدريبية، السبت، في أوستن قبل مغادرة البعثة إلى ميامي، التي تحتضن المواجهة الأولى للمنتخب في البطولة العالمية.

ومن المقرر أن يعقد اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الأخضر، المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة الأحد عند الـ 03:45 ظهرًا بتوقيت ميامي.

وفي اليوم ذاته، يخوض لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية الرسمية عند الـ 06:00 مساءً، لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة والطريقة الفنية، التي سيدخل بها الأخضر المباراة الافتتاحية.

ومن المنتظر أن تعود بعثة الأخضر إلى مدينة أوستن مباشرة بعد نهاية المواجهة.

وتضمُّ المجموعة أيضًا منتخبَي إسبانيا والرأس الأخضر، اللذين سيتواجهان مساء الإثنين، قبل لقاء الأخضر والأوروجواي بست ساعاتٍ.

وسيلتقي المنتخب السعودي إسبانيا ضمن الجولة الثانية، قبل ختام مشواره في المجموعة بمواجهة الرأس الأخضر.