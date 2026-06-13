المالك الجديد يوقف منشأة الاتحاد

تتجه إدارة شركة الاتحاد إلى تأجيل البدء في تنفيذ مشروع المقر الجديد للنادي في منطقة عسفان شمال جدة، الذي كان مقررًا انطلاق العمل فيه أغسطس المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن هذا التوجه يأتي لمنح المالك الجديد للنادي الغربي حرية حسم القرارات المتعلقة بالمشروع وخططه الاستثمارية والتنفيذية، حال فتح باب الاستحواذ رسميًا خلال الفترة المقبلة.

وكانت «الرياضية» أشارت في وقت سابق إلى أن شركة النادي حدَّدت أغسطس 2026 موعدًا لانطلاق مشروع تنفيذ المنشأة الجديدة في عسفان، بعد اعتماد التصاميم الخاصة بالمقر، الذي سيُنفَّذ وفق أعلى المعايير التدريبية الحديثة.

ويتضمن المشروع صالات رياضية متكاملة، وملاعب لكرة القدم، وغرفًا مخصَّصة للطاقمين الإداري والفني، إضافة إلى مراكز للعلاج الطبيعي مزوَّدة بأحدث أجهزة الاستشفاء والتأهيل.

كما تخطط إدارة النادي للاستفادة من المساحة الكبيرة للمنشأة عبر عدد من الاستثمارات النوعية، من أبرزها إنشاء مركز صحي للتأهيل على غرار الأكاديميات الكبيرة، ومدرسة مختصة بالرياضيين إلى جانب تخصيص منطقة للمطاعم والكافيهات والعلامات التجارية العالمية، بما يعزز من العوائد الاستثمارية للمشروع مستقبلًا.